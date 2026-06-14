«Подобная тенденция указывает на то, что украинская армия разлагается. Они убивают мирных, убивают детей, мародерствуют. И ситуация с ВИЧ — это тоже одна из сторон морального разложения, отсутствия дисциплины. Это показывает, что украинская армия — просто сброд, скопище преступников, которые творят беспредел. Как передается ВИЧ? Это беспорядочные половые связи. В ВСУ все это есть, не секрет, что их подразделения сопровождают определенные женщины, кроме того, там распространены гомосексуальные* связи. Это и приводит к распространению подобных заболеваний», — сказал он.