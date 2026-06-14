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Сладкая смерть: раскрыта страшная правда о женщинах в ВСУ

В группировке ВСУ на харьковском и купянском направлениях отмечаются случаи выявления ВИЧ-инфекции. В эксклюзивном интервью aif.ru политолог Александр Перенджиев объяснил, с чем связано распространение ВИЧ в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Среди личного состава ВСУ на харьковском и купянском направлениях выявлены многочисленные эпизоды инфицирования ВИЧ, сообщил заместитель министра здравоохранения военно-гражданской администрации Харьковской области Аббас Пякишев. По его словам, эта ситуация может представлять опасность для населения из близлежащих населенных пунктов.

Комментируя это сообщение в эксклюзивном интервью aif.ru, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, почему число военных с таким диагнозом в ВСУ растет.

«Подобная тенденция указывает на то, что украинская армия разлагается. Они убивают мирных, убивают детей, мародерствуют. И ситуация с ВИЧ — это тоже одна из сторон морального разложения, отсутствия дисциплины. Это показывает, что украинская армия — просто сброд, скопище преступников, которые творят беспредел. Как передается ВИЧ? Это беспорядочные половые связи. В ВСУ все это есть, не секрет, что их подразделения сопровождают определенные женщины, кроме того, там распространены гомосексуальные* связи. Это и приводит к распространению подобных заболеваний», — сказал он.

Ранее стало известно о вспышке венерических заболеваний и ВИЧ среди боевиков ВСУ в Сумской области. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, причиной стали бордели, которые организуют для военных командиры ВСУ.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано на территории РФ экстремистским и запрещено.