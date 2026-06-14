Среди личного состава ВСУ на харьковском и купянском направлениях выявлены многочисленные эпизоды инфицирования ВИЧ, сообщил заместитель министра здравоохранения военно-гражданской администрации Харьковской области Аббас Пякишев. По его словам, эта ситуация может представлять опасность для населения из близлежащих населенных пунктов.
Комментируя это сообщение в эксклюзивном интервью aif.ru, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, почему число военных с таким диагнозом в ВСУ растет.
«Подобная тенденция указывает на то, что украинская армия разлагается. Они убивают мирных, убивают детей, мародерствуют. И ситуация с ВИЧ — это тоже одна из сторон морального разложения, отсутствия дисциплины. Это показывает, что украинская армия — просто сброд, скопище преступников, которые творят беспредел. Как передается ВИЧ? Это беспорядочные половые связи. В ВСУ все это есть, не секрет, что их подразделения сопровождают определенные женщины, кроме того, там распространены гомосексуальные* связи. Это и приводит к распространению подобных заболеваний», — сказал он.
Ранее стало известно о вспышке венерических заболеваний и ВИЧ среди боевиков ВСУ в Сумской области. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, причиной стали бордели, которые организуют для военных командиры ВСУ.
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