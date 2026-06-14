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«Растущая напряженность»: в ЕС раскрыли, кто может стоять за планами лишить Каллас полномочий

Euronews: фон дер Ляйен может стоять за планами по лишению Каллас полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен может быть связана с реформой дипломатической службы Евросоюза и возможным лишением полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом сообщает Euronews.

«Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», — говорится в статье.

Фон дер Ляйен все чаще выступает с заявлениями по вопросам внешней политики, за которые несет ответственность главы дипломатии ЕС. По данным издания, это ослабляет позиции Каллас внутри европейских институтов.

Напомним, в ЕС обсуждается реорганизация дипслужбы из-за недовольства ее руководством. Каллас могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возможная отставка Каллас даст ей больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее.

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