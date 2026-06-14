Супердроны РФ вызвали панику у ВСУ и НАТО: мини-ракеты уничтожают все

Новый российский реактивный дрон «Герань-5» нанес удары по военным целям в Сумской области. Кадры, зафиксировавшие полет БПЛА, появились в Сети. О новом вооружении в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Новый дрон называют “Герань-5” зарубежные источники, его оригинальное название пока не обнародовано. Этот беспилотник внешне напоминает крылатую ракету с реактивным двигателем. Он оснащен новой системой наведения, в первую очередь, речь идет об элементах искусственного интеллекта. Этот беспилотник может обходить зоны ПВО, преодолевать противодействие РЭБ. По сути, это “Умная Герань” с большой скоростью и возможностью идти на высоте, недосягаемой для обычных зенитных средств и огневых групп ВСУ», — отметил собеседник издания.
Военный эксперт обратил внимание на то, что сейчас проводятся испытательные пуски.
«Сейчас проводятся в определенной мере испытательные пуски. Мы применяем оружие, при этом фиксируем минусы, которые проявляются, эти недостатки будут устранены, а затем уже пойдёт серийное производство. Появление таких беспилотников говорит о том, что мы должны двигаться вперёд, и “Герань-5” — это как раз не один, а даже два шага вперёд по сравнению с тем, что делает противник», — сказал он.
По словам Кнутова, «Герань-5» может использоваться для поражения мест скопления личного состава ВСУ, военной техники, цехов по производству и сборке БПЛА, складов, пунктов управления, которые находятся не на большой глубине, а также для работы по другим объектам инфраструктуры ВСУ.