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Как с 1 июля изменятся дистанционные сделки с жильём

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу важные новшества в сфере заключения сделок с недвижимостью, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

С этой даты в стране меняется порядок дистанционной регистрации прав на квартиры. Ключевое новшество — возможность полностью удалённо продавать, покупать, дарить или обменивать жильё с помощью биометрической идентификации и электронной подписи.

Для совершения дистанционных сделок, когда документы подаются в Росреестр через интернет, потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему. Это касается продажи, покупки, дарения, обмена и регистрации долей в квартире.

Подтверждение личности будет осуществляться по изображению лица и голосу. Биометрия становится вторым фактором подтверждения личности в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

При этом стоит учитывать, что регистрация в ЕБС является сугубо добровольным делом. В любой момент можно отказаться от использования биометрии через «Госуслуги».

Для получения статуса «Подтверждённая биометрия» потребуется очно посетить либо банк, либо МФЦ с паспортом и СНИЛС, где сделают фото и запишут образец голоса.

Для проведения удалённой сделки по новым правилам обе стороны — и покупатель, и продавец — должны быть зарегистрированы в ЕБС и иметь УКЭП. Подать заявление и подписать документы также можно будет через портал «Госуслуги».