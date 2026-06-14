Как с 1 июля изменятся дистанционные сделки с жильём

С этой даты в стране меняется порядок дистанционной регистрации прав на квартиры. Ключевое новшество — возможность полностью удалённо продавать, покупать, дарить или обменивать жильё с помощью биометрической идентификации и электронной подписи.
Для совершения дистанционных сделок, когда документы подаются в Росреестр через интернет, потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему. Это касается продажи, покупки, дарения, обмена и регистрации долей в квартире.
Подтверждение личности будет осуществляться по изображению лица и голосу. Биометрия становится вторым фактором подтверждения личности в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
При этом стоит учитывать, что регистрация в ЕБС является сугубо добровольным делом. В любой момент можно отказаться от использования биометрии через «Госуслуги».
Для получения статуса «Подтверждённая биометрия» потребуется очно посетить либо банк, либо МФЦ с паспортом и СНИЛС, где сделают фото и запишут образец голоса.
Для проведения удалённой сделки по новым правилам обе стороны — и покупатель, и продавец — должны быть зарегистрированы в ЕБС и иметь УКЭП. Подать заявление и подписать документы также можно будет через портал «Госуслуги».