ЛДПР призвала учредить звание «Заслуженный донор» и введет свою награду

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ЛДПР предлагает учредить звание «Заслуженный донор России» для граждан, совершивших 80 и более безвозмездных донаций крови. Об этом заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий по случаю отмечаемого 14 июня Всемирного дня донора крови.
Сейчас на федеральном уровне есть звание «Почетный донор России», которое присваивается донорам, сдавшим безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз.
«Считаем необходимым учредить новое почетное звание — “Заслуженный донор России” — для граждан, совершивших 80 и более безвозмездных донаций крови и ее компонентов», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что необходимо не только говорить слова благодарности донорам, но и подкреплять их реальными мерами поддержки. «Сегодня мы также объявляем об учреждении награды ЛДПР “Народный донор” для людей, которые на протяжении многих лет безвозмездно помогают другим. Такие граждане заслуживают самого искреннего уважения общества и государства, их вклад колоссален, и измеряется тысячами спасенных жизней», — сказал Слуцкий.
Как ранее сообщал ТАСС, ЛДПР также предлагает увеличить ежегодную денежную выплату обладателям знака «Почетный донор России» до двух минимальных размеров оплаты труда.
Всемирный день донора крови (от лат. donare — «дарить») был учрежден в 2005 году резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения — высшим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дата 14 июня выбрана в связи с тем, что в этот день в 1868 году родился австрийский химик, врач-иммунолог Карл Ландштейнер, открывший в 1900 году три группы крови (впоследствии была выделена четвертая).