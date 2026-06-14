ЛДПР призвала учредить звание «Заслуженный донор» и введет свою награду

Он отметил, что необходимо не только говорить слова благодарности донорам, но и подкреплять их реальными мерами поддержки. «Сегодня мы также объявляем об учреждении награды ЛДПР “Народный донор” для людей, которые на протяжении многих лет безвозмездно помогают другим. Такие граждане заслуживают самого искреннего уважения общества и государства, их вклад колоссален, и измеряется тысячами спасенных жизней», — сказал Слуцкий.