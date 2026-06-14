Британские города захлестнули драки: мигранты против местных

В нескольких британских городах одновременно вспыхнули столкновения участников акций, направленных против массовой миграции. Как сообщает 13 июня газета The Guardian, протесты прошли в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде, а также в шотландском Глазго.
Поводом для волнений стали недавние беспорядки в столице Северной Ирландии — Белфасте. Там ситуация накалилась после того, как неизвестный нанес ножевое ранение одному из местных жителей. Инцидент спровоцировал уличные протесты, которые затем перекинулись на другие регионы Соединенного Королевства.
Наиболее острая обстановка, по данным издания, сложилась в Глазго. Там противоборствующие группы протестующих не смогли прийти к мирному диалогу, и правоохранителям пришлось врываться в толпу, чтобы развести людей в стороны. Основной задачей полиции было предотвратить эскалацию и новые столкновения.
Как передает корреспондент The Guardian, в каждом из городов протестные акции собирали как сторонников ограничения миграции, так и их оппонентов. На данный момент информация о пострадавших и задержанных в официальных сводках полиции отсутствует. В полиции Белфаста 14 июня подтвердили, что нападение со стрельбой, предшествовавшее беспорядкам, было квалифицировано как покушение на убийство. По подозрению в причастности к инциденту задержан 32-летний местный житель. Премьер-министр Кир Стармер осудил насилие и пообещал ввести дополнительные полицейские патрули в «горячих точках».
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