Британские города захлестнули драки: мигранты против местных

Как передает корреспондент The Guardian, в каждом из городов протестные акции собирали как сторонников ограничения миграции, так и их оппонентов. На данный момент информация о пострадавших и задержанных в официальных сводках полиции отсутствует. В полиции Белфаста 14 июня подтвердили, что нападение со стрельбой, предшествовавшее беспорядкам, было квалифицировано как покушение на убийство. По подозрению в причастности к инциденту задержан 32-летний местный житель. Премьер-министр Кир Стармер осудил насилие и пообещал ввести дополнительные полицейские патрули в «горячих точках».