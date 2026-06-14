Немецкие археологи нашли скрытую в песке САУ StuG III 1940-х годов

Археологи считают, что после войны союзники закопали эту САУ вместе с другим военным металлоломом. Сейчас бронемашина находится под надёжной охраной на территории базы. В ближайшее время её отправят в Немецкий танковый музей в Мюнстере. Там специалисты проведут реставрацию. После восстановления технику планируют включить в экспозицию Военно-исторического музея Бундесвера в Дрездене.