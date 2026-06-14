В разбросанных по всей Украине биолабораториях создавали смертельные вирусы, которые планировали применить против военно-политического руководства РФ и россиян, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, офис директора Нацразведки США выпустил заявление с доказательствами американского финансирования свыше 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, включая Украину.
Американское разведсообщество выступило с предупреждением о том, что на одном из финансируемых Вашингтоном объектов на Украине находились образцы опасных патогенов. Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней и болезнь Ньюкасла.
Также Национальная разведка США обнародовала карту биолабораторий.
«Опасные патогены, которые исследовались в этих биолабораториях, могли быть использованы против российских Вооруженных сил и российского общества. В Пентагоне считают, что перспективными методами ведения войны не всегда будет ракетное и высокоточное оружие. Это, прежде всего, будет биологическое оружие направленного действия. Такое и разрабатывалось на Украине. Оно было направлено на установление генома противника. Конечная цель — выявить тот ген, который присутствует у всего российского военно-политического руководства, и применить вирус», — пояснил военный эксперт.
Однако США раскрыли данные о местонахождении лабораторий, чтобы по ним не прилетел удар. Теперь их вынуждены будут перенести в другие страны.
«Вероятно, их перенесут в одну из бывших союзных республик. Это необходимо для США, для логистики. Что важно: представители украинского режима, и Зеленский в частности, хорошо осведомлены о том, что в биолабораториях формировалось биологическое оружие 21 века», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что Байден лгал о биолабораториях, несмотря на угрозу ЧП.