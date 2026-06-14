В Хабаровске спасатели на катерах потушили трёхкилометровый пал травы на острове Кабельный

В Хабаровске днём 13 июня разгорелся крупный пал сухой растительности на острове Кабельный. Огонь стремительно распространялся, и к ликвидации пришлось привлекать серьёзные силы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило днём. Учитывая, что добраться до острова можно только по воде, первыми к месту пожара на катерах выехали городские и краевые спасатели. Позже для усиления группировки направили дополнительные подразделения — поисково-спасательный отряд из села Ракитное и бойцов Специализированной пожарно-спасательной части.
Совместными усилиями огнеборцам удалось остановить распространение пламени. Фронт горения травы составил 3 километра. Пожар ликвидировали, не допустив перехода огня на постройки. Пострадавших нет.
В МЧС России напоминают: на всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня, костров, использование мангалов, проведение любых огневых работ и сжигание травы с мусором категорически запрещены.
Всего за минувшие сутки подразделения пожарной охраны реагировали на 14 техногенных пожаров, один из которых произошёл в жилом секторе. На островной части Хабаровска зарегистрирован 1 пал сухой растительности. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели привлекались 5 раз. На туристических маршрутах края находятся 12 групп — 195 человек, из которых 47 детей.
Сегодня в Хабаровске облачно, ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.
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