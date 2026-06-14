В Хабаровске спасатели на катерах потушили трёхкилометровый пал травы на острове Кабельный

Как сообщили в ГУ МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) России по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило днём. Учитывая, что добраться до острова можно только по воде, первыми к месту пожара на катерах выехали городские и краевые спасатели. Позже для усиления группировки направили дополнительные подразделения — поисково-спасательный отряд из села Ракитное и бойцов Специализированной пожарно-спасательной части.