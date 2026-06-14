Саша Стоун начал встречаться с девушкой, похожей на его экс-возлюбленную

В Сети появились слухи, что звезда реалити и спортсмен Саша Стоун встречается с хореографом Аней Абрамовой, которая внешне похожа на его бывшую пассию Надежду Сысоеву. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает StarHit.
Пользователи обратили внимание на сходство и стали комментировать новую избранницу артиста.
— А я одна вижу в его новой девушке Сысоеву? — высказались некоторые поклонники.
Ранее Стоун встречался с Валей Карнавал и Надеждой Сысоевой, но оба романа закончились расставанием. После двух провальных отношений артист признавался, что перестал доверять женщинам и не готов к семье. У предполагаемой новой девушки Стоуна есть дочь, на ее блог подписаны более 16 тысяч человек, включая Ксению Бородину и Ирину Пинчук, говорится в сообщении.
В начале июля 2024 года появились слухи о расставании блогера Саши Стоуна и актрисы Надежды Сысоевой. По предварительной информации, причиной разрыва стала встреча Стоуна с другой девушкой. По словам представителя Стоуна, ими было принято решение не комментировать возникающие слухи.