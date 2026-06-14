Саша Стоун начал встречаться с девушкой, похожей на его экс-возлюбленную

Ранее Стоун встречался с Валей Карнавал и Надеждой Сысоевой, но оба романа закончились расставанием. После двух провальных отношений артист признавался, что перестал доверять женщинам и не готов к семье. У предполагаемой новой девушки Стоуна есть дочь, на ее блог подписаны более 16 тысяч человек, включая Ксению Бородину и Ирину Пинчук, говорится в сообщении.