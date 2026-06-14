В «Кубке Защитников Отечества» в Красноярске приняло участие 120 ветеранов СВО

В Красноярске завершились состязания для ветеранов, участников спецоперации из Сибирского федерального округа. Накануне состоялась торжественная церемония закрытия. — Участники Кубка в очередной раз доказали: нет ничего невозможного, если рядом надежные товарищи, те, кто верит в тебя и поддерживает, — отметил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края. — Ваши жизненные и спортивные достижения — яркий пример того, как сила воли и преданность команде помогают преодолевать любые трудности. В соревновании приняли участие 120 ветеранов СВО. На спортплощадках СФУ они состязались в стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе сидя и других дисциплинах. У нашей команды по волейболу сидя — первое место турнира. — Победа далась тяжким трудом — постоянными тренировками, — поделился впечатлениями Владислав Даровских, ветеран СВО. — Я в восторге от игр и ребят, приехавших на соревнования! Волейбол сидя стал для меня открытием, а эта победа — первая в таком турнире. Ветеран СВО из Красноярского края Петр Платонов считает такие соревнования обязательно нужны: ребята приезжают из отдаленных населенных пунктов на большие старты. -Это мотивация для нас, ветеранов, чтобы серьезнее заниматься спортом: все границы открыты, и со временем можно попасть в паралимпийскую сборную России, — отметил он. — Все зависит от самого человека. Я установил личный рекорд в пауэрлифтинге! Это еще один хороший старт для меня. По словам Анны Цивилевой, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, председателя Государственного фонда «Защитники Отечества», важно, чтобы ветераны СВО, несмотря на ранения, травмы и инвалидность, оставались активными и могли заниматься любимым делом. «Кубок Защитников Отечества» стал возможностью продемонстрировать силу характера, умения и достижения в спорте для ветеранов СВО со всей страны.