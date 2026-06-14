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«Мерзкая история»: в ЕС высказались о решение Зеленского по русскому языку на Украине

Христофору: Зеленский законом о русском языке доказал неготовность Украины к ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Решение Владимира Зеленского изменить статус русского языка на Украине говорит о неготовности страны к вступлению в ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Очевидно ведь, что Киев еще не готов», — сказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что курс Украины на евроинтеграцию сам по себе не гарантирует соответствия критериям объединения. По его словам, действия киевского режима вызывают вопросы относительно готовности страны к членству.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Зеленского против русского языка. Она отметила, что исключение киевскими властями русского языка из списка подлежащих защите на Украине — это ни что иное как «неонацизм в действии».

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