«Мерзкая история»: в ЕС высказались о решение Зеленского по русскому языку на Украине

«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Очевидно ведь, что Киев еще не готов», — сказал он на YouTube-канале.