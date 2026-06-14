В Биробиджане отпраздновали День России с размахом и душой: фоторепортаж

Биробиджанцы всех возрастов массово присоединились к празднованию Дня России, насладившись выступлениями местных артистов. Подробности — в репортаже hab.aif.ru.
Казалось, сама природа решила проверить биробиджанцев на прочность: утром 12 июня небо хмурилось, днём разразился настоящий ливень. Но уже через час солнце снова победоносно выглянуло из-за туч. Капризы погоды не смогли испугать сотни горожан, которые к пяти часам вечера заполнили площадь Ленина, чтобы окунуться в водоворот развлечений в честь Дня России.
Как только ведущий поднялся на сцену и поздравил земляков с одним из главных государственных праздников, площадь взорвалась дружными аплодисментами. А затем под задушевную балладу о матушке-России на сцену буквально выплыли лебедушками девушки в белых платьях, исполнив красивейший танец. Зрители замерли в восхищении, а многие тут же принялись снимать это яркое действо на телефоны.
Поздравления подхватил заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов, а следом на сцену поднялся руководитель УМВД России по ЕАО Александр Добровольский. Самый трогательный момент: он торжественно вручил юным биробиджанцам их первые паспорта РФ, напутствуя ребят на добрые дела во имя Отчизны. А коллективное фото на память останется с ними на всю жизнь.
Концерт под открытым небом разгорался всё ярче. «Русская душа», «Феникс», «Новый день», «Шалфей», «Сюрприз», народный казачий хор имени атамана Онуфрия Степанова и другие творческие коллективы ЕАО сменяли друг друга. Настоящий красочный калейдоскоп зажигательных песен и плясок с фольклорными мотивами — он никого не оставил равнодушным!
А чего стоила атмосфера на площади и набережной! Повсюду работали творческие площадки. Где-то кипели мастер-классы с бумагой, красками и фломастерами, где-то развернулись увлекательные викторины о России. «Люди в белом» — представители восточных единоборств — устроили открытую тренировку с игровыми элементами. Задание выглядело эффектно: отжаться, рывком пробежать вперёд и — раз! — сокрушительный удар по воображаемому врагу.
Вот бабушки увлеченно играют в настольный теннис. А на берегу Биры — настоящая богатырская забава! Команды дюжих мужчин, среди которых и силовики, и спортсмены, мерились силушкой в перетягивании каната. А рядом — движение «Первых»: молодые люди полукругом, под гитару, задушевно пели «Районы-кварталы» и другие хиты. Дух захватывало от этой искренности!
Вон группа школьников резво пробежала по набережной в сторону скейт-парка у филармонии — оттуда уже доносилась ритмичная музыка, народ собирался. И вот она, изюминка вечера! После регистрации стартовал молодёжный фестиваль уличных культур и спорта «Звуки улиц». Брейк-танцоры с их головокружительными кульбитами под зажигательные биты вызвали настоящий восторг толпы — и это было лишь одно из ярких мгновений творческого марафона.
Вечерело, поднялся ветер, но биробиджанцы — от мала до велика, многие с детьми — совсем не спешили домой. Счастливые, вдохновлённые, они размахивали трёхцветными флажками, воздушными шарами и с улыбками восклицали: «С Днём России!».