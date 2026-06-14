В Биробиджане отпраздновали День России с размахом и душой: фоторепортаж

Как только ведущий поднялся на сцену и поздравил земляков с одним из главных государственных праздников, площадь взорвалась дружными аплодисментами. А затем под задушевную балладу о матушке-России на сцену буквально выплыли лебедушками девушки в белых платьях, исполнив красивейший танец. Зрители замерли в восхищении, а многие тут же принялись снимать это яркое действо на телефоны.