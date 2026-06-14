Раздавлены и сожжены атаковавшие РФ ракеты: главная новость СВО 14 июня

Над Херсоном поднялся мощный столб черного дыма. Удар был направлен на завод «Ансерглоб», переориентированный на нужды ВСУ. От вторичной детонации содрогнулись прилегающие здания, а на предприятии начался пожар, который даже не пытались затушить. По данным подпольщиков, со стороны завода велись пуски ракетных залпов в сторону России.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился мнением, что удар был нанесен по складу с ракетами. На это указывают вторичная детонация, мощный пожар и черный дым.
«Судя по детонации, там вполне могли быть ракеты типа “Нептун”, которые летят на 250 километров, либо “Фламинго” с дальностью до 1000 километров. Думаю, что противник готовился оттуда бить по Крыму, по Севастополю, мог планировать удар по Крымскому мосту. Возможные теракты предотвратили», — объяснил свою позицию военный эксперт.
По данным пророссийского подполья, к месту прилета ВСУ пропускали только машины с военными номерами. Это косвенно подтверждает точность попадания и серьезность прилета.