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Раздавлены и сожжены атаковавшие РФ ракеты: главная новость СВО 14 июня

Черный столб дыма поднялся над Херсоном после прилета. Удар пришелся по заводу «Ансерглоб». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что внешние признаки говорят о попадании в склад с «Фламинго».

Источник: Аргументы и факты

Над Херсоном поднялся мощный столб черного дыма. Удар был направлен на завод «Ансерглоб», переориентированный на нужды ВСУ. От вторичной детонации содрогнулись прилегающие здания, а на предприятии начался пожар, который даже не пытались затушить. По данным подпольщиков, со стороны завода велись пуски ракетных залпов в сторону России.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился мнением, что удар был нанесен по складу с ракетами. На это указывают вторичная детонация, мощный пожар и черный дым.

«Судя по детонации, там вполне могли быть ракеты типа “Нептун”, которые летят на 250 километров, либо “Фламинго” с дальностью до 1000 километров. Думаю, что противник готовился оттуда бить по Крыму, по Севастополю, мог планировать удар по Крымскому мосту. Возможные теракты предотвратили», — объяснил свою позицию военный эксперт.

По данным пророссийского подполья, к месту прилета ВСУ пропускали только машины с военными номерами. Это косвенно подтверждает точность попадания и серьезность прилета.

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