14 июня — Всемирный день донора крови. Сколько в крае почетных доноров?

Звание «Почётный донор России» можно получить, если сдать цельную кровь не менее 40 раз; плазму крови — не менее 60; кровь и компоненты в разных сочетаниях 40 раз, при этом цельной крови — не менее 25 раз; кровь и компоненты в сочетаниях 60 раз, при этом цельной крови — от 1 до 24 раз.