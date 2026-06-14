14 июня — Всемирный день донора крови. Сколько в крае почетных доноров?

14 июня — Всемирный день донора крови. В честь праздника правительство края посчитало приморцев, готовых помочь спасти чью-то жизнь.
В этом году почетными донорами стали 128 приморцев. Всего в Приморье проживает более 15 000 доноров, из них почти 5 000 человек имеют знак «Почётный донор России».
Звание «Почётный донор России» можно получить, если сдать цельную кровь не менее 40 раз; плазму крови — не менее 60; кровь и компоненты в разных сочетаниях 40 раз, при этом цельной крови — не менее 25 раз; кровь и компоненты в сочетаниях 60 раз, при этом цельной крови — от 1 до 24 раз.
Стать донором можно с 18 лет. На сайте Краевой станции переливания крови можно заполнить анкету, ответив на вопросы о своем здоровье. Решение о возможности стать донором принимает врач-терапевт Станции переливания.
Противопоказания к донорству могут быть абсолютные, когда человек ни при каких условиях не может быть донором. Также есть и относительные — временные ограничения.
К абсолютным относятся инфекционные заболевания, такие как СПИД, ВИЧ и прочие. Также в перечне: психические и сердечно-сосудистые заболевания, наркомания, алкоголизм и другие.