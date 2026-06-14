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Красноярские спасатели предупреждают о жаркой погоде

Жителям Красноярска и его окрестностей напоминают о безопасности на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские спасатели предупреждают о жаркой погоде. Так, по данным синоптиков 14 июня в центральных и южных муниципальных образованиях края ожидается жаркая погода, максимальная температура воздуха местами +30,+32° С. Это — в тени, а на солнце прибавляйте, как минимум, пять градусов.

Знойная погода может быть опасна для тех, кто по состоянию здоровья не переносит жару. Для таких медики советуют воздержаться от прогулок или свести их к минимуму. Нужно пить больше воды. А тем, кто решит провести время у водоемов, следует соблюдать правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не рисковать понапрасну и не входить в воду в необорудованных для этого местах. А также не оставлять без внимания детей.