Усть-Илимск накрыло дымом от лесных пожаров в соседних районах

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Лучше не выходить на улицу без нужды, особенно детям, пожилым и людям с хроническими болезнями. Держите окна и двери закрытыми, а если дым все равно проникает — завесьте их влажной тканью. Ситуация находится на контроле властей.