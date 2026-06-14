Диетолог Кованова назвала людей, которым нельзя есть арбузы

«Сезонные арбузы более сахарные, в них больше ликопина и циттрулина. Но в сезон их нельзя есть диабетикам, вне сезона — можно, но ограниченно. Если нет проблем с ЖКТ и потребление арбуза контролируемо, то можно есть и в июне, но не весь за раз, а пару кусочков», — предупредила Кованова.