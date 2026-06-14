Диетолог Кованова назвала людей, которым нельзя есть арбузы

Диетолог‑нутрициолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, кому стоит ограничить употребление арбузов летом.
Специалист предупредила, что ранние арбузы содержат больше воды, чем полезных веществ, а количество нитратов у них может быть увеличено в три раза.
Сезон арбузов традиционно начинается в августе и продолжается до конца сентября.
«Сезонные арбузы более сахарные, в них больше ликопина и циттрулина. Но в сезон их нельзя есть диабетикам, вне сезона — можно, но ограниченно. Если нет проблем с ЖКТ и потребление арбуза контролируемо, то можно есть и в июне, но не весь за раз, а пару кусочков», — предупредила Кованова.
При этом сезонные арбузы очень полезны для человека. В арбузе есть витамин C (важен для иммунитета и синтеза коллагена), витамин А (необходим для зрения и кожи), витамин В6 (участвует в метаболизме и работе нервной системы), калий (критически важен для работы сердца, мышц и поддержания водно-солевого баланса), магний (участвует в сотнях ферментативных реакций).
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