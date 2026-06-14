Проснулся и уже устал: Когда вместо кофе по утрам организму нужны врач и новый матрас

Жалоба «проснулся и уже устал» — одна из самых распространённых на приёме у терапевта. Многие люди регулярно сталкиваются с чувством разбитости по утрам, несмотря на достаточную продолжительность сна. Врач-терапевт Алина Кухтина рассказала Life.ru, с чем это может быть связано и в каких случаях стоит обратиться к специалисту.