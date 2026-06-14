Лодка как культурный код: в Хабаровске представили этнопроект «Человек и лодка»

Работа над фильмами требует серьёзной подготовки. Перед каждой экспедицией команда на протяжении нескольких месяцев изучает научные материалы, консультируется со специалистами и общается с мастерами. Авторы стремятся не просто фиксировать процесс изготовления лодок, но и способствовать передаче знаний следующим поколениям. На Чукотке восстановление байдары превратилось в настоящее коллективное дело: в работе участвовали не только мастера и охотники, но и дети, которые смогли увидеть и освоить традиции своих предков.