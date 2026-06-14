Лодка как культурный код: в Хабаровске представили этнопроект «Человек и лодка»

В Гродековском музее Хабаровска состоялась презентация масштабного этнографического проекта «Человек и лодка» и показ фильма, снятого в селе Булава Ульчского района Хабаровского края. Лента рассказывает о создании традиционной ульчской лодки угда и стала частью большого документального цикла, посвящённого народному судостроению России.
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Проект создан генеральным продюсером Николаем Шкарубой и режиссёром Анной Коряковцевой. Его главная цель — сохранить и показать уникальные технологии строительства традиционных лодок коренных народов страны, многие из которых сегодня находятся под угрозой исчезновения вместе с последними мастерами.
Во время встречи Николай Шкаруба рассказал, что идея проекта родилась во время работы съёмочной группы на Чукотке над фильмом об эскимосах в селе Сиреники. Там документалисты познакомились с байдарой — традиционной лодкой из шкур моржа, которая на протяжении веков служила важнейшим средством передвижения и промысла.
— Тогда как раз и родилась идея. Когда мы поняли, что лодки — важнейший аспект жизни и выживания малых народов России. Мы копнули немного глубже и решили: надо делать проект «Человек и лодка». Тем более что мастеров становится всё меньше, — рассказал ИА AmurMedia генеральный продюсер проекта Николай Шкаруба.
По его словам, современная техника далеко не всегда способна заменить традиционные суда. Байдара, например, остаётся незаменимой в условиях арктического побережья. Она легче, манёвреннее среди льдов и лучше приспособлена к суровой среде обитания морских охотников. Именно через такие детали становится понятно, что традиционная лодка — не музейный экспонат, а результат многовекового опыта выживания человека в природном пространстве.
Исследуя тему, авторы проекта пришли к выводу, что Россия обладает уникальным лодочным наследием. На огромной территории страны сложились десятки разновидностей традиционных судов, созданных с учётом местных условий, образа жизни и хозяйственной деятельности того или иного народа.
— Могу утверждать, что Россия — самая богатая страна в части лодочного наследия. Такого количества лодок, такого разнообразия не было и нет нигде в мире, — подчеркнул Николай Шкаруба.
Особое место в проекте занимают лодки народов Амура. Именно Хабаровский край стал одной из важнейших площадок для съёмок. В селе Булава документалисты работали над историей ульчской лодки угда. Это традиционное судно веками использовалось жителями Амура для рыболовства и передвижения по реке.
Фильм об угде показывает не только технологию строительства лодки, но и образ жизни ульчей, их связь с рекой, традиционные навыки и представления о мире. Для народов Амура лодка всегда была гораздо большим, чем просто транспортное средство. Она являлась частью уклада жизни, инструментом добычи пропитания и важным элементом идентичности.
Продюсер проекта отметил, что первоначально команда планировала снять ещё одну историю в Хабаровском крае — о нанайской берестяной лодке. Однако во время подготовки выяснилось, что носителей необходимых технологий практически не осталось, и съёмочной группе пришлось срочно искать специалистов, сохранивших знания о старинном ремесле.
В целом проект «Человек и лодка» рассматривает традиционное судостроение как отражение мировоззрения народа. Каждая лодка несёт в себе знания, накопленные многими поколениями.
— Когда соприкасаешься с культурами народов России, понимаешь: это настоящий кладезь. Никогда не знаешь, какая грань народной культуры откроется перед тобой. Это очень интересно, — отметил Николай Шкаруба.
Работа над фильмами требует серьёзной подготовки. Перед каждой экспедицией команда на протяжении нескольких месяцев изучает научные материалы, консультируется со специалистами и общается с мастерами. Авторы стремятся не просто фиксировать процесс изготовления лодок, но и способствовать передаче знаний следующим поколениям. На Чукотке восстановление байдары превратилось в настоящее коллективное дело: в работе участвовали не только мастера и охотники, но и дети, которые смогли увидеть и освоить традиции своих предков.
Важной частью проекта стало сотрудничество с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, более известным как Кунсткамера. Изначально создатели фильма предполагали передавать построенные лодки в региональные музеи, однако впоследствии концепция изменилась.
Руководство Кунсткамеры предложило создать уникальную коллекцию традиционных судов народов России. В будущем первые четыре лодки проекта займут место в новой экспозиции музея в Санкт-Петербурге. Авторы надеются, что эта работа будет продолжена и позволит сохранить для будущих поколений образцы народного судостроения из разных регионов страны.
Николай Шкаруба связывает проект с более широкой деятельностью. На протяжении многих лет он занимается развитием этнографического цикла «Земля людей», посвящённого народам России. За это время было создано более девяноста фильмов, рассказывающих о традициях, ремёслах и повседневной жизни различных этносов.
Бабочки порхают в орнаментах коренных народов Хабаровского края.
— Когда ты общаешься с людьми, которые глубоко связаны со своей землёй, понимаешь: всё рачительно, всё продумано, без спешки. Появляется ощущение мира, ощущение среды, в которой ты живёшь. Горожанину это понять очень сложно, — поделился своими наблюдениями Николай Шкаруба.
Именно поэтому проект «Человек и лодка» выходит далеко за рамки рассказа о средствах передвижения по воде. Через историю лодок авторы показывают культуру, философию и образ жизни народов России, для которых река, море или озеро на протяжении веков были неотъемлемой частью существования и жизненной средой.