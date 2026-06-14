В Хабаровском крае зарегистрировано два лесных пожара

После непродолжительного перерыва в Хабаровском крае вновь регистрируются лесные пожары. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время в регионе действуют два очага — в Амурском и Хабаровском муниципальных районах. Одно возгорание произошло из-за действий местного населения, второе — в результате грозы.
Огнём охвачено 76 гектаров тайги. Согласно информации, предоставленной в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, на тушении задействовано 33 специалиста профильных служб, а также семь единиц специализированной наземной техники. Кроме того, в небе дежурит самолёт Cessna-182.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены санкции. Для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.