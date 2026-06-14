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В ЕАО мать перевела мошенникам 55 тысяч рублей за электросамокат для сына

Спустя неделю ссылка, по которой было размещено объявление, перестала открываться, а переписка с продавцом исчезла.

Жительница Биробиджана стала жертвой мошенников при покупке электросамоката для 14-летнего сына. Женщина перевела продавцу 55 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре ЕАО.

Объявление подросток нашёл на одной из онлайн-площадок. Он связался с продавцом и договорился о покупке, после чего мать оплатила товар.

Продавец сообщил, что оформил доставку через транспортную компанию, и отправил ссылку для отслеживания посылки. Сначала всё выглядело правдоподобно, но спустя неделю ссылка перестала открываться, а объявление и переписка исчезли. Самокат в итоге так и не доставили.

После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, его расследование прокуратура взяла на контроль.