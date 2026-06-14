В ЕАО мать перевела мошенникам 55 тысяч рублей за электросамокат для сына

Продавец сообщил, что оформил доставку через транспортную компанию, и отправил ссылку для отслеживания посылки. Сначала всё выглядело правдоподобно, но спустя неделю ссылка перестала открываться, а объявление и переписка исчезли. Самокат в итоге так и не доставили.