В ЕАО мать перевела мошенникам 55 тысяч рублей за электросамокат для сына

Жительница Биробиджана стала жертвой мошенников при покупке электросамоката для 14-летнего сына. Женщина перевела продавцу 55 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре ЕАО.
Объявление подросток нашёл на одной из онлайн-площадок. Он связался с продавцом и договорился о покупке, после чего мать оплатила товар.
Продавец сообщил, что оформил доставку через транспортную компанию, и отправил ссылку для отслеживания посылки. Сначала всё выглядело правдоподобно, но спустя неделю ссылка перестала открываться, а объявление и переписка исчезли. Самокат в итоге так и не доставили.
После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, его расследование прокуратура взяла на контроль.