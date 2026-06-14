В Иране пройдут похороны Али Хаменеи: опубликован график траурных мероприятий

Стоит напомнить, что Али Хаменеи погиб в результате израильско-американской атаки. Бывший верховный лидер Ирана умер утром 28 февраля. Нападение планировалось ночью этого дня, однако враг решил напасть позже с учетом обновленных разведданных. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что США и Израиль не дали бы Али Хаменеи свободно править страной. Они решили устранить главного руководителя, добавил он. В Иране в связи с гибелью верховного лидера объявляли 40-дневный траур. Удары в день смерти Али Хаменеи наносили по всей территории Ирана. На резиденцию лидера страны, как утверждается, скинули 30 сверхмощных бомб.