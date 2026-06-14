В Хабаровске за лето обновят 8 км тепломагистралей

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин пояснил, что в ремонтную кампанию включили точки, откуда чаще всего поступали обращения жителей и где регулярно происходили порывы. По его словам, именно эти проблемные участки нужно привести в порядок до холодов.