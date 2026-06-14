В Хабаровске за лето обновят 8 км тепломагистралей

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт тепломагистралей. Этим летом работы пройдут на 17 объектах, а всего в городе планируют заменить около 8 км сетей, сообщили в городской администрации.
В первую очередь ремонтируют участки с самым сильным износом, где выше риск аварий и порывов. Финансирует работы ДГК, на кампанию направлено более 1 млрд рублей. Завершить ремонт должны до начала отопительного сезона.
«Подготовка к зиме начинается задолго до первых заморозков. Ремонт тепломагистралей — залог стабильной подачи тепла для хабаровчан в холодное время года», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Один из участков уже вскрыли на перекрёстке улиц Запарина и Брестской. Там разбирают старые коммуникации и тепловые камеры. В конце месяца улицу Брестскую планируют перекрыть примерно на 10−14 дней, а на перекрёстке Запарина — Брестская организуют реверсивное движение.
За графиком работ следит городская администрация. Профильные специалисты каждую неделю сверяют сроки с подрядчиками и выезжают на объекты.
Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин пояснил, что в ремонтную кампанию включили точки, откуда чаще всего поступали обращения жителей и где регулярно происходили порывы. По его словам, именно эти проблемные участки нужно привести в порядок до холодов.