Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Шувалов: в столичном регионе похолодает на 10 градусов

Жара в Москве и области закончится уже 14 июня. После 30-градусной жары в регионе установится прохладная погода, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru синоптик Александр Шувалов.

Источник: Аргументы и факты

С воскресенья, 14 июня, в Москву придет прохладная погода. В эксклюзивном комментарии aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение ближайшей недели ожидается температура не выше +24 градуса.

«14 июня ожидается температура в пределах от +21 до +24 градусов. В последующие дни столбик термометра может опуститься еще на два-четыре градуса. Такая прохладная погода будет держаться практически всю следующую неделю. За счёт подхода фронтальных облачных систем дни без осадков будут чередоваться с дождливыми. Стоит взять с собой зонт в понедельник и среду», — отметил он.

Синоптик уточнил, что ожидаемая температура будет немного ниже среднемесячной нормы, но аномалии в этом нет.