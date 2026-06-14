Синоптик Шувалов: в столичном регионе похолодает на 10 градусов

«14 июня ожидается температура в пределах от +21 до +24 градусов. В последующие дни столбик термометра может опуститься еще на два-четыре градуса. Такая прохладная погода будет держаться практически всю следующую неделю. За счёт подхода фронтальных облачных систем дни без осадков будут чередоваться с дождливыми. Стоит взять с собой зонт в понедельник и среду», — отметил он.