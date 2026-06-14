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Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть мороженое

Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru предупредила, что мороженое может привести к спазму сосудов неба.

Источник: Аргументы и факты

Мороженое может быть особенно вредным для некоторых категорий людей. Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru сказала, кому следует выбрать другое лакомство летом.

По словам эксперта, мороженое может вызвать резкие скачки сахара.

«Это лакомство нельзя употреблять при непереносимости лактозы, диабетикам, при заболеваниях органов дыхания, при простудах и гастрите», — пояснила Кованова.

Кроме того, мороженое не стоит употреблять людям с ожирением из-за высокой калорийности, а также в период обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания жиров и сахара, а также риска раздражения слизистой оболочки.

Важно помнить, что в состав мороженого могут входить аллергены — орехи, шоколад, ягоды, искусственные пищевые красители.

«Но после стоматолога мороженое — лучшее решение для быстрого снятия анестезии», — добавила диетолог.

Ранее диетолог Кованова сказала, сколько бананов можно съесть в день без вреда.