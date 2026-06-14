Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть мороженое

Мороженое может быть особенно вредным для некоторых категорий людей. Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru сказала, кому следует выбрать другое лакомство летом.
По словам эксперта, мороженое может вызвать резкие скачки сахара.
«Это лакомство нельзя употреблять при непереносимости лактозы, диабетикам, при заболеваниях органов дыхания, при простудах и гастрите», — пояснила Кованова.
Кроме того, мороженое не стоит употреблять людям с ожирением из-за высокой калорийности, а также в период обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания жиров и сахара, а также риска раздражения слизистой оболочки.
Важно помнить, что в состав мороженого могут входить аллергены — орехи, шоколад, ягоды, искусственные пищевые красители.
«Но после стоматолога мороженое — лучшее решение для быстрого снятия анестезии», — добавила диетолог.
Ранее диетолог Кованова сказала, сколько бананов можно съесть в день без вреда.