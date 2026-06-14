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Опасные патологии на ранних стадиях обнаружили у жителей Приморья

Более 286 тысяч человек прошли бесплатную диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

За первые четыре месяца этого года профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 286 106 человек в Приморском крае. Обследования помогли вовремя выявить скрытые заболевания у десятков тысяч пациентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По итогам проверок на второй этап направили почти 85 тысяч жителей: у них обнаружили отклонения или болезни на ранних стадиях. В ходе обследований выявили 54 случая злокачественных новообразований, около пяти тысяч патологий системы кровообращения, 575 случаев сахарного диабета и 476 болезней органов дыхания.

Отдельное внимание уделили проверке репродуктивного здоровья, которую прошли более 62 тысяч мужчин и женщин. У тысяч пациентов диагностировали различные заболевания, после чего людей своевременно направили на дальнейшее лечение.

«Многие серьезные заболевания, включая сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и онкологические заболевания, на ранних стадиях могут протекать бессимптомно», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморья.

Пройти проверку своего здоровья люди могут совершенно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.