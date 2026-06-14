Опасные патологии на ранних стадиях обнаружили у жителей Приморья

По итогам проверок на второй этап направили почти 85 тысяч жителей: у них обнаружили отклонения или болезни на ранних стадиях. В ходе обследований выявили 54 случая злокачественных новообразований, около пяти тысяч патологий системы кровообращения, 575 случаев сахарного диабета и 476 болезней органов дыхания.