Загадка пешехода. Обнаружено странное поведение у большинства людей

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Самое же удивительное в том, что учёные так и не смогли найти убедительное объяснение этому явлению. Что именно заставляет человека поворачивать налево? Авторы перебрали множество гипотез, но ни одна из них не выдержала проверки. Тенденция оказалась очень устойчивой: она не зависела от страны проживания человека, от его пола, возраста, праворукости-леворукости и от того, идёт ли он один или в толпе.