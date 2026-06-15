Загадка пешехода. Обнаружено странное поведение у большинства людей

Международная группа учёных опубликовала весьма необычное исследование. Не исключено, что это очередной кандидат на шуточную Шнобелевскую премию, но, с другой стороны, полученные данные могут пригодиться при проектировании общественных пространств (стадионов, музеев) и анализе поведении толпы.
Итак, выяснилось, что большинство людей, гуляя без цели и заданного маршрута, непроизвольно движутся по кругу против часовой стрелки. То есть стремятся уйти налево.
Закономерность была замечена случайно. Во время пандемии COVID-19 исследователи анализировали видеозаписи поведения людей в закрытых пространствах и обратили внимание на то, что потоки чаще всего движутся против часовой стрелки.
Чтобы проверить, не является ли это простым совпадением, учёные из Университета Наварры (Испания) и Токийского университета (Япония) провели серию экспериментов. Их участников просили свободно перемещаться как внутри помещений, так и на открытых пространствах. И вновь большинство людей выбирало левый поворот, то есть движение против часовой стрелки.
Наблюдения были подкреплены цифрами. Так, в группах около 65% людей демонстрируют склонность к движению против часовой стрелки. При одиночной прогулке доля таких людей возрастает до 75%. А в одном из экспериментов 80% участников начинали движение против часовой стрелки уже через несколько секунд после старта.
Кроме того, замечено, что у детей тенденция сворачивать налево выражена сильнее, чем у взрослых. Это позволяет предположить, что учёные столкнулись с врождённой особенностью, а не с результатом воспитания, влияния среды или каких-то культурных норм.
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Самое же удивительное в том, что учёные так и не смогли найти убедительное объяснение этому явлению. Что именно заставляет человека поворачивать налево? Авторы перебрали множество гипотез, но ни одна из них не выдержала проверки. Тенденция оказалась очень устойчивой: она не зависела от страны проживания человека, от его пола, возраста, праворукости-леворукости и от того, идёт ли он один или в толпе.
Сначала учёные предположили, что дело в культурных привычках: в Японии, как известно, принято левостороннее движение автотранспорта, а в Испании — правостороннее. Однако эффект проявился в обеих странах одинаково, а значит, эта особенность тут ни при чём.
Затем исследователи проверили, не связана ли склонность идти налево с тем, правшой или левшой является человек, какая у него ведущая нога или доминирующий глаз, — и вновь никакой связи обнаружено не было.
Гипотеза о социальном взаимодействии (согласно которой люди в толпе интуитивно подстраиваются друг под друга, чтобы избежать столкновений) тоже отпала: как уже отмечено, в одиночных прогулках эффект оказался даже сильнее, чем в группе. Наконец, была признана маловероятной возможность влияния на пешеходов силы Кориолиса (то есть отклонения движущихся объектов из-за вращения Земли) или магнитного поля планеты.
Что именно создаёт это индивидуальное смещение влево, остаётся загадкой. Учёные пока не могут ответить на вопрос, скрывается ли причина в особенностях работы мозга, в асимметрии вестибулярного аппарата, в биомеханике шага или в чём-то ещё.
Любопытно, что аналогичное поведение наблюдается у животных. Например, муравьи при исследовании новых пространств также демонстрируют устойчивую склонность к поворотам в какую-то одну сторону. Это наводит на мысль, что феномен может иметь глубокие эволюционные корни — возможно, он связан с фундаментальными принципами обработки пространственной информации нервной системой.
Несмотря на отсутствие объяснения, само знание, что у людей есть такая «пространственная предвзятость», имеет практическую ценность. Оно может помочь при проектировании общественных пространств — от станций метро и вокзалов до музеев, стадионов и торговых центров. Если архитекторы и урбанисты будут учитывать эту природную склонность, они смогут делать потоки посетителей более естественными и менее хаотичными.
Кроме того, исследователи отмечают, что эта особенность нашего поведения позволит создавать более точные компьютерные модели поведения толпы при эвакуации в чрезвычайных ситуациях. В перспективе это повысит безопасность людей.
Пока же учёные планируют продолжить работу. Следующий этап — изучение нейробиологических и биомеханических основ этого феномена. Авторы намерены проанализировать активность мозга человека во время движения и детально исследовать биомеханику его шага.
В результате они надеются понять, почему наши ноги так упрямо поворачивают налево, когда мы об этом даже не думаем.