Суд в США приговорил россиянку к 14 месяцам тюрьмы за ложь ФБР о связях с ФСБ

Федеральный окружной судья в Манхэттене приговорил россиянку Номму Зарубину к 14 месяцам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в даче ложных показаний ФБР о своих связях с ФСБ, а также в мошенничестве при получении гражданства США. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Repost.
Прокуроры в своем меморандуме написали, что подсудимая солгала ФБР в связи с расследованием злонамеренного иностранного влияния. Обвинения Зарубиной предъявили в декабре 2024 года. Она находилась под залогом, но через год была арестована из-за того, что неоднократно отказывалась прекратить контакты с агентом ФБР, который должен был выступить свидетелем по ее делу.
Согласно документам следствия, россиянка также занималась организацией проституции на протяжении нескольких лет и намеренно скрыла это в заявлении на натурализацию, чтобы получить гражданство. После освобождения под залог она насмехалась над спецагентом, преследовала и угрожала ему. По словам адвоката, после отбытия наказания Зарубину, вероятно, депортируют, говорится в сообщении.
5 июня стало известно, что в Грузии задержали разыскиваемую ФБР аспирантку МГИМО Татьяну Курашкевич. Женщину арестовали в Международном аэропорту Тбилиси по запросу США.