Суд в США приговорил россиянку к 14 месяцам тюрьмы за ложь ФБР о связях с ФСБ

Прокуроры в своем меморандуме написали, что подсудимая солгала ФБР в связи с расследованием злонамеренного иностранного влияния. Обвинения Зарубиной предъявили в декабре 2024 года. Она находилась под залогом, но через год была арестована из-за того, что неоднократно отказывалась прекратить контакты с агентом ФБР, который должен был выступить свидетелем по ее делу.