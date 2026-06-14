Красноярцев позвали на кастинг для съемок в новом сериале. Правда, не всех с улицы, а тех, кто имеет профессиональное актерское образование. Нужны мужчины от 20 до 50 лет и женщины от 23 до 40 лет. Типаж — любой. Кастинг проходил 11 и 13 июня в офисе кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа» на улице Каратанова.