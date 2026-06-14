Казахстан ждет погодный удар: жара усилится до +43 градусов

В Алматы ожидается по-настоящему летний день. Осадков не прогнозируется, температура воздуха днем поднимется до +31…+33 градусов. Ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ветер будет умеренным — 3−8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.