Казахстан ждет погодный удар: жара усилится до +43 градусов

Экстремальная погода в Казахстане: жара, грозы и пожары
Пока одни регионы готовятся к грозам, граду и шквалистому ветру, другие окажутся во власти экстремальной жары, которая может достигнуть 43 градусов, передает DKNews.kz.
Астана: переменчивая погода и высокая пожарная опасность
Жителям столицы 14 июня стоит быть готовыми к переменчивой погоде. В Астане прогнозируются дождь, гроза и возможный град. Скорость ветра составит 9−14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +13…+15 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. При этом синоптики предупреждают, что в городе сохраняется высокая пожарная опасность.
Алматы: лето набирает обороты
В Алматы ожидается по-настоящему летний день. Осадков не прогнозируется, температура воздуха днем поднимется до +31…+33 градусов. Ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ветер будет умеренным — 3−8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.
Однако в горных районах Иле-Алатау днем возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра в горах могут достигать 15−20 метров в секунду.
Шымкент: жара до +37 градусов
На юге страны жара продолжает усиливаться. В Шымкенте 14 июня осадков не ожидается, воздух прогреется до +35…+37 градусов. Синоптики также предупреждают о сохраняющейся высокой пожарной опасности.
Самая опасная тенденция — экстремальная жара
Главным погодным вызовом ближайшей недели станет не столько дождь, сколько затяжная волна жары.
По прогнозам синоптиков:
В Восточно-Казахстанской области и области Абай с 14 по 20 июня ожидается жара до +35…+38 градусов.
В Алматинской области и области Жетісу температура сохранится на уровне +30…+38 градусов.
В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях с 14 по 21 июня ожидается +35…+40 градусов.
С 17 июня на юге отдельных районов температура может достичь +40…+43 градусов.
На фоне такой жары значительно возрастает риск природных пожаров.
Где ожидаются грозы, град и шквалы
14 июня нестабильная погода прогнозируется сразу в нескольких регионах страны:
Дожди и грозы ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях, а также в областях Ұлытау и Абай.
Во многих районах синоптики предупреждают о возможном граде, шквалистом ветре и порывах до 15−20 метров в секунду.
Местами прогнозируются туманы, которые могут осложнить ситуацию на дорогах в утренние часы.
Пожарная опасность остается критической
Практически во всех южных, западных и центральных регионах страны сохраняются высокие и чрезвычайные уровни пожарной опасности. Особое внимание рекомендуется жителям:
Кызылординской области.
Туркестанской области.
Жамбылской области.
Области Абай.
Восточно-Казахстанской области.
Алматинской области.
Области Жетісу.
Карагандинской области.
Костанайской области.
Западно-Казахстанской области.
В условиях жары и сильного ветра даже небольшое возгорание может быстро распространиться на большие территории.
Что важно знать казахстанцам
Предстоящая неделя станет одной из самых жарких с начала лета. На юге страны температура приблизится к опасным отметкам, а северные и центральные регионы периодически будут сталкиваться с грозовыми фронтами, градом и сильным ветром.
Синоптики рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать меры пожарной безопасности и внимательно следить за оперативными предупреждениями о погоде.
Лето в Казахстане стремительно входит в свою самую жаркую фазу.