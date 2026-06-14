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Казахстан ждет погодный удар: жара усилится до +43 градусов

Казахстан входит в период погодных контрастов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Деловой Казахстан

Экстремальная погода в Казахстане: жара, грозы и пожары

Пока одни регионы готовятся к грозам, граду и шквалистому ветру, другие окажутся во власти экстремальной жары, которая может достигнуть 43 градусов, передает DKNews.kz.

Астана: переменчивая погода и высокая пожарная опасность

Жителям столицы 14 июня стоит быть готовыми к переменчивой погоде. В Астане прогнозируются дождь, гроза и возможный град. Скорость ветра составит 9−14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +13…+15 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. При этом синоптики предупреждают, что в городе сохраняется высокая пожарная опасность.

Алматы: лето набирает обороты

В Алматы ожидается по-настоящему летний день. Осадков не прогнозируется, температура воздуха днем поднимется до +31…+33 градусов. Ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ветер будет умеренным — 3−8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Однако в горных районах Иле-Алатау днем возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра в горах могут достигать 15−20 метров в секунду.

Шымкент: жара до +37 градусов

На юге страны жара продолжает усиливаться. В Шымкенте 14 июня осадков не ожидается, воздух прогреется до +35…+37 градусов. Синоптики также предупреждают о сохраняющейся высокой пожарной опасности.

Самая опасная тенденция — экстремальная жара

Главным погодным вызовом ближайшей недели станет не столько дождь, сколько затяжная волна жары.

По прогнозам синоптиков:

  • В Восточно-Казахстанской области и области Абай с 14 по 20 июня ожидается жара до +35…+38 градусов.

  • В Алматинской области и области Жетісу температура сохранится на уровне +30…+38 градусов.

  • В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях с 14 по 21 июня ожидается +35…+40 градусов.

  • С 17 июня на юге отдельных районов температура может достичь +40…+43 градусов.

На фоне такой жары значительно возрастает риск природных пожаров.

Где ожидаются грозы, град и шквалы

14 июня нестабильная погода прогнозируется сразу в нескольких регионах страны:

  • Дожди и грозы ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях, а также в областях Ұлытау и Абай.

  • Во многих районах синоптики предупреждают о возможном граде, шквалистом ветре и порывах до 15−20 метров в секунду.

  • Местами прогнозируются туманы, которые могут осложнить ситуацию на дорогах в утренние часы.

Пожарная опасность остается критической

Практически во всех южных, западных и центральных регионах страны сохраняются высокие и чрезвычайные уровни пожарной опасности. Особое внимание рекомендуется жителям:

  • Кызылординской области.

  • Туркестанской области.

  • Жамбылской области.

  • Области Абай.

  • Восточно-Казахстанской области.

  • Алматинской области.

  • Области Жетісу.

  • Карагандинской области.

  • Костанайской области.

  • Западно-Казахстанской области.

В условиях жары и сильного ветра даже небольшое возгорание может быстро распространиться на большие территории.

Что важно знать казахстанцам

Предстоящая неделя станет одной из самых жарких с начала лета. На юге страны температура приблизится к опасным отметкам, а северные и центральные регионы периодически будут сталкиваться с грозовыми фронтами, градом и сильным ветром.

Синоптики рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать меры пожарной безопасности и внимательно следить за оперативными предупреждениями о погоде.

Лето в Казахстане стремительно входит в свою самую жаркую фазу.