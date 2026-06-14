Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный альпинист-экстремал умер в Йемене: профессионал упал в кратер вулкана

Альпинист из Йемена умер при падении в кратер вулкана с кипящей серой.

Источник: Комсомольская правда

Известный альпинист-экстремал из Йемена Антар аль-Абси погиб в южной провинции Эд-Дали. Он упал в кратер вулкана с кипящей серой. Альпинист был известен в Сети как «Человек-паук». О его гибели пишет издание Yemen Online.

По имеющимся сведениям, последнее видео с Антаром аль-Абси сняли его поклонники. Они хотели запечатлеть очередное победное восхождение альпиниста. Момент его падения в кратер попал на видео.

Спасатели оперативно приступили к поисковой операции. Извлечь тело мужчины удалось только через несколько часов.

Страшная трагедия ранее случилась в Бурятии. Туристы пошли в горы в непогоду и без должной подготовки. В результате три человека погибли от переохлаждения. Группа начала восхождение в неподходящих условиях.