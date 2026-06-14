Отказ из-за за подсказки: работодатели стали применять ИИ на собеседовании

Ряд компаний в РФ применяют искусственный интеллект во время собеседований, это специфика для IT-сектора. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Есть такой сервис с искусственным интеллектом для интервью. Их проводят в основном в IT. Но такие собеседования проводятся все реже, потому что на рынке дефицит», — сказал Мурадян.
Эксперт отметил, что во время такого собеседования включается камера и у потенциального работника есть только одна попытка записать ответ.
«Если плохо запишешь, будешь подсматривать, пользоваться интернетом — сразу в бан. Если система услышит звуковую подсказку — тоже бан. Попытаться обхитрить эту систему не так просто. Но в целом ее применение — это редкость, нежели норма на рынке труда», — добавил Мурадян.