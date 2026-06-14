«Иностранцы будут не только воевать на передовой, но и защищать органы власти киевского режима. Зеленский боится украинцев, его охрана усилена в разы за счет иностранных спецслужб и наемников. Украина сейчас стоит на пороге больших протестов, а для того чтобы разогнать будущий Майдан, придется прибегнуть к помощи наемников», — добавил специалист.