Боевики заполоняют Украину: Киеву готовят ужасное, Зеленский прячется

Владимир Зеленский боится возмездия со стороны украинцев и боевиков ВСУ, поэтому увеличивает количество иностранных наемников, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, глава Минобороны Украины Михаил Федоров ранее сообщил, что военное ведомство планирует заполнить иностранцами до 30−50% должностей штурмовиков и пехотинцев.
По его словам, это необходимо якобы для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских боевиков.
«Федоров пытается воспользоваться правовой уловкой, чтобы легализовать иностранных наемников на Украине. На деле же эти военнослужащие НАТО будут находиться в стране под юридическим прикрытием. Это медленная, ползучая оккупация Украины со стороны НАТО. Россия всегда критически высказывалась в отношении пребывания вооруженных иностранцев на украинской территории, поэтому Федоров ищет юридические лазейки, чтобы осуществить планы Запада», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, власти киевского режима из-за постоянной критики со стороны собственных граждан опасаются, что это может обернуться крупными протестами, во время которых нельзя будет доверять боевикам ВСУ и нацгвардии.
«Иностранцы будут не только воевать на передовой, но и защищать органы власти киевского режима. Зеленский боится украинцев, его охрана усилена в разы за счет иностранных спецслужб и наемников. Украина сейчас стоит на пороге больших протестов, а для того чтобы разогнать будущий Майдан, придется прибегнуть к помощи наемников», — добавил специалист.
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