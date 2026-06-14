Юрист: у Лазаревой могут арестовать имущество за действия против РФ

Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, кто в первую очередь может лишиться имущества за действия против РФ после принятия соответствующего закона.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.
«Вспомним, например, последний процесс по делу Ходорковского*. Его осудили на 10 лет. Не знаю, осталось ли у него здесь какое-то имущество, но подобного рода люди не должны иметь возможность как-то зарабатывать в России. Татьяна Лазарева* тоже. Она четко обозначила свою позицию. Было бы справедливым распространять этот закон на такую категорию лиц», — подчеркнул Аграновский.
Напомним, Михаила Ходорковского заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Лазареву осудили по делу об оправдании терроризма и об уклонении от обязанностей иностранного агента.
Также юрист Иван Соловьев ранее заявил, что Пугачева, Галкин** и другие иноагенты могут лишиться имущества в РФ после принятия закона об аресте имущества за действия против России.
* Признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Признан иностранным агентом в РФ.