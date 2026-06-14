Юрист: у Лазаревой могут арестовать имущество за действия против РФ

«Вспомним, например, последний процесс по делу Ходорковского*. Его осудили на 10 лет. Не знаю, осталось ли у него здесь какое-то имущество, но подобного рода люди не должны иметь возможность как-то зарабатывать в России. Татьяна Лазарева* тоже. Она четко обозначила свою позицию. Было бы справедливым распространять этот закон на такую категорию лиц», — подчеркнул Аграновский.