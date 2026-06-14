В Прикамье состоялся слет Движения Юнармии

Кульминацией стал торжественный вечер «10 лет в едином строю». Там наградили самых деятельных участников, местные отделения и победителей патриотических конкурсов. С поздравлениями выступили представители краевых властей, силовики, общественники и бизнесмены. Гости подчеркнули неоценимый вклад движения в воспитание молодежи и выразили надежду на его дальнейшее развитие.