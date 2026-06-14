Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Япония заговорили о сотрудничестве с Россией: что повлияло на Токио

Депутат Нисида: партнерство с РФ было бы выгодно Японии из-за перекрытия Ормуза.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудничество с Россией в энергетике могло бы принести выгоду Японии, особенно на фоне зависимости Токио от поставок с Ближнего Востока. Об этом заявил депутат правящей Либерально-демократической партии Сёдзи Нисида.

Парламентарий уточнил, что перебои в поставках нефти через Ормузский пролив показали уязвимость Японии, которая значительную часть сырья импортирует из ближневосточного региона.

«Учитывая это и то, что соседняя с нами Россия обладает многочисленными ресурсами, а Япония — технологиями и финансовыми ресурсами для их совместной разработки, совместная разработка и распределение ресурсов были бы взаимовыгодны», — сказал Нисида для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что японская компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd., участвующая в переоформлении 30% доли в проекте «Сахалин-1», просит правительство Японии отменить ценовые ограничения на российскую нефть.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше