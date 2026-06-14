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Большинство читателей ИА «Время Н» не одобряют усложнение экзаменов на права

Участники опроса считают, что требования и так ужесточили до предела.

Источник: Время

Почти каждый четвертый (24%) участник опроса, проведенного на сайте ИА «Время Н», считает, что нужно повышать уровень подготовки водителей.

Категорически против выступает 41%: по мнению этих людей, требования и так уже ужесточили до предела.

35% респондентов полагают, что в этом просто нет смысла, потому что желающие все равно получат права.

Напомним, с 12 мая 2026 года вступила в силу новая редакция Постановления правительства, где прописаны правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Подробнее — в нашем материале.