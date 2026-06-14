Биооружие Украины смоет Киев: главная новость СВО 14 июня

«В Пентагоне считают, что перспективными методами ведения войны не всегда будет ракетное и высокоточное оружие. Это, прежде всего, будет биологическое оружие направленного действия. Такое и разрабатывалось на Украине. Оно было направлено на установление генома противника. Конечная цель — выявить тот ген, который присутствует у всего российского военно-политического руководства, и применить вирус», — пояснил военный эксперт.