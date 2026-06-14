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Биооружие Украины смоет Киев: главная новость СВО 14 июня

США раскрыли местонахождение тайных биолабораторий на Украине. Для чего их хотели использовать и какие смертельные вирусы там хранились — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: www_aif_ru

Соединенные Штаты рассекретили местоположение биолабораторий со смертельными вирусами на Украине. Их строительство профинансировали американцы.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что готовили в лабораториях против РФ и почему США раскрыли данные.

Напомним, офис директора Нацразведки США выпустил заявление с доказательствами американского финансирования свыше 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, включая Украину.

Американское разведсообщество выступило с предупреждением о том, что на одном из финансируемых Вашингтоном объектов на Украине находились образцы опасных патогенов. Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней и болезнь Ньюкасла.

Также Национальная разведка США обнародовала карту биолабораторий, где выделены центры исследований в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе.

Иванников отметим, что опасные вирусы, создающиеся в этих лабораториях, могли использоваться против россиян.

«В Пентагоне считают, что перспективными методами ведения войны не всегда будет ракетное и высокоточное оружие. Это, прежде всего, будет биологическое оружие направленного действия. Такое и разрабатывалось на Украине. Оно было направлено на установление генома противника. Конечная цель — выявить тот ген, который присутствует у всего российского военно-политического руководства, и применить вирус», — пояснил военный эксперт.

Специалист подчеркнул, что США специально обнародовали данные о местонахождении биолабораторий.

«Россия наращивает удары ракетным оружием по объектам ВСУ на Украине. Чтобы подстраховаться и не допустить разрушения финансируемых объектов, где исследуются опасные патогены и вирусы, Соединенные Штаты решили действовать на опережение и умышленно опубликовали список биолабораторий на Украине. Там разрабатывались не только опасные вирусы, но и химическое оружие», — сказал он.

По словам Иванникова, теперь лаборатории вынуждены будут перенести в другие страны.

«Вероятно, их перенесут в одну из бывших союзных республик. Это необходимо для США, для логистики. Что важно: представители украинского режима, и Зеленский в частности, хорошо осведомлены о том, что в биолабораториях формировалось биологическое оружие 21 века», — добавил специалист.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что Россия говорила правду о деятельности биолабораторий на территории Украины, однако её утверждения подвергались искажению и дезинформации.

Он призвал администрацию «Википедии» пересмотреть и скорректировать содержание статьи, посвященной биолабораториям на Украине, которая в настоящее время помечена как «конспирологическая теория».

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