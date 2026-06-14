США угрожают противникам дискобомбулятором: Трамп направил недружественное послание

Венесуэльские гвардейцы были шокированы оружием США. По словам очевидцев, у всех после применения этого секретного средства «пошла кровь из носа». Кроме того, у военных внезапно отключились все радары. Затем США запустили механизм, «похожий на очень интенсивную звуковую волну». Очевидцы назвали воздействие оружия мгновенным и парализующим. Никто из присутствующих не мог подняться. Специалист по современным креативным вооружениям и сотрудник НИИ Минобороны РФ Александр Свечников предположил, что речь идет о несмертельном акустическом оружии направленного действия. Такая пушка выпускает узконаправленный «луч» очень громкого звука.