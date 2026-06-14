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Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки ВСУ

Губернатор Евраев сообщил об атаке украинских дронов на Ярославскую область.

Источник: Комсомольская правда

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Политик уточнил, что киевский режим в настоящий момент пытается беспилотниками атаковать регион. Работа средств ПВО продолжается.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере Max.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Краснодарский край. В результате падения обломов беспилотников загорелся морской терминал в Темрюкском районе. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, один человек погиб и еще трое получили ранения.