Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки ВСУ

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Краснодарский край. В результате падения обломов беспилотников загорелся морской терминал в Темрюкском районе. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, один человек погиб и еще трое получили ранения.