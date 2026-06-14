Стала известна программа Бажовского фестиваля-2026 в Челябинской области

В субботу, 20 июня, состоится главный фестивальный день. На главной сцене в 11:30 стартует вступительный пролог «Река времени. Урал — хроники единства». После этого в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия Бажовского фестиваля. В 16:00 запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит», затем — заслуженного коллектива народного творчества РФ «Ералаш» и ансамбля «Солнечная радуга» из Перми.