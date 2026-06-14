Стала известна программа Бажовского фестиваля-2026 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, XXXII всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (18+) пройдет возле села Демарино (Пластовский округ) с 19 по 21 июня.
Сообщается, что мероприятия стартуют 19 июня: на главной сцене в 18:00 начнутся выступления творческих коллективов Пластовского округа. С 16:00 до 20:00 будут работать «Мастерская слобода» и ярмарка. На семейной площадке «Веретень» театр игр и путешествий из Сатки представит иммерсивный ночной спектакль-мистериум в наушниках «Бажов. Путь каменных сказов».
В субботу, 20 июня, состоится главный фестивальный день. На главной сцене в 11:30 стартует вступительный пролог «Река времени. Урал — хроники единства». После этого в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия Бажовского фестиваля. В 16:00 запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит», затем — заслуженного коллектива народного творчества РФ «Ералаш» и ансамбля «Солнечная радуга» из Перми.
Кроме того, в 19:45 на главную сцену выйдет фолк-группа «Матреха», а в 20:00 — «Ягода». В течение всего дня будут работать ярмарочные улицы, мастер-классы по парению, «Уральская кухня» и 11 подворий, представляющих быт народов Челябинской области.
Завершится фестиваль 21 июня: в 12:00 на главной сцене состоится церемония закрытия, в 12:30 — большой Бажовский хоровод.