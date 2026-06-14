Лоза: У осьминога Пауля было больше подписчиков, чем у Вани Дмитриенко

— Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что, был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко, — заявил Лоза в беседе с KP.RU.