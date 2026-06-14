Известный певец и музыкант Юрий Лоза в субботу, 13 июня, сравнил молодого исполнителя Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем. Это произошло в ходе шоу LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене» 13 июня.
Отвечая на вопрос, сможет ли молодой артист собрать «Лужники», Лоза заявил, что не знает этого исполнителя.
— Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что, был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко, — заявил Лоза в беседе с KP.RU.
Музыкант считает, что нельзя оценивать артистов только по лайкам. В качестве примера он привел джаз, у которого лайков ноль, но слушать его, по мнению Лозы, приятнее, чем раскрученного рэпера.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в понедельник, 19 января, выразил мнение, что российский певец Иван Дмитриенко стал популярным благодаря своим композициям. По словам специалиста, его песни «слушабельны для любого уха».