В Ангарске на пять дней отключат телевидение и радио из-за ремонта

По данным филиала РТРС, 15 июня с 5 утра до полудня отключат оба мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2), а также радио «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». С 16 по 17 июня в это же время не будут работать только три радиостанции. А 18 и 19 июня с 5:00 до 12:00 пропадут только телеканалы.