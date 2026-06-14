В МИД объяснили, почему украинцам всё ещё не нужны визы для поездок в Россию

Ранее Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского паспорта для украинцев и лиц без гражданства из соседнего государства. Документ касается тех, кто постоянно жил на территории Украины. До 1 января 2028 года этим заявителям не нужно предоставлять справку о судимости при оформлении гражданства РФ.