Не только оружейник. Конструктор пистолета ТТ Токарев создал фотоаппарат

Его имя — синоним надёжности отечественного оружия, однако масштаб его таланта выходил далеко за рамки военной индустрии. 14 июня исполняется 155 лет со дня рождения Фёдора Токарева — конструктора создавшего знаменитый пистолет ТТ («Тульский Токарева») и еще десятки образцов стрелкового вооружения, серийно производившихся в СССР миллионными тиражами. Мало кто знает, что после войны Токарев подарил стране первый советский панорамный фотоаппарат. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Служил в казачьем полку.
Родился Токарев 14 июня 1871 года в станице Егорлыкская в Ростовской области. Он учился в Новочеркасской военно-ремесленной школе под началом прославленного оружейника Александра Чернолихова. Уже к 16 годам, в качестве выпускной работы, юноша самостоятельно смастерил одноствольное охотничье ружьё.
Окончив с отличием юнкерское училище, Токарев попал в 12-й казачий полк, где заведовал оружейной мастерской. Именно там, на базе «трёхлинейки» Мосина, он создал свою первую автоматическую винтовку, успешно прошедшую испытания в 1908 году.
Первая мировая война прервала его мирную работу на Сестрорецком заводе. Токарев ушёл на фронт в чине есаула, служил полковым казначеем и командиром сотни. Он прошёл через бои в Галиции и под Варшавой, был дважды ранен и удостоен пяти боевых наград. Этот бесценный фронтовой опыт сформировал его главное правило: оружие должно быть безотказным в самых суровых условиях.
Панорамные снимки и легендарный ТТ.
Главной визитной карточкой мастера стал пистолет ТТ. В начале 1930-х годов проводился конкурс на новое оружие. Из 17 представленных систем комиссия выбрала разработку Токарева как наиболее лёгкую, технологичную и дальнобойную.
Уникальность метода Фёдора Токарева заключалась в полном отказе от классического черчения. Вынашивая идею в уме, он сразу подходил к станку и лично вытачивал детали. Так, без единого чертежа, появился знаменитый ТТ. Оружие использовало мощный патрон 7,62×25 мм, разработанный на базе немецкого «маузеровского». С 1934 года пистолет обрёл канонический облик. В годы Великой Отечественной войны ТТ стал верным спутником командиров всех родов войск.
Помимо пистолета, Токарев обеспечил армию и другими ключевыми образцами. На вооружение приняли авиационный пулемёт МТ (Максима — Токарева), заменивший громоздкие британские «Виккерсы» на советских самолётах.
В 1938 году свет увидела самозарядная винтовка СВТ-38. Пройдя боевое крещение в советско-финской войне, конструкция была доработана и к 1940 году превратилась в СВТ-40 — основное оружие пехоты Великой Отечественной. Только в первый год войны было выпущено свыше миллиона таких винтовок.
Одно из самых нестандартных изобретений Токарева увидело свет в 1948 году. Уйдя от военной тематики, конструктор разработал первый в СССР фотоаппарат для панорамной съёмки — ФТ («Фёдор Токарев»). Внедрить новинку было непросто: руководство механического завода поначалу скептически отнеслось к идее, но Токарев, в итоге, получил разрешение органов госбезопасности на фотосъёмку окрестностей Кремля для испытаний.
Плёнка в фотоаппарате располагалась по дуге, а объектив вращался, захватывая угол обзора в 120 градусов. При этом советская разработка была вдвое легче и компактнее существовавших тогда американских аналогов.
До последних дней Фёдор Токарев оставался верен своему призванию, не прекращая инженерных изысканий. Жизнь великого оружейника оборвалась 7 июня 1968 года.