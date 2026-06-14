В Хабаровске рецидивист украл очки за 30 тысяч рублей и продал их прохожему за две тысячи

На допросе задержанный признался, что продал украденные очки незнакомцу на улице всего за две тысячи рублей. Вырученные деньги сразу потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.