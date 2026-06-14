В Хабаровске рецидивист украл очки за 30 тысяч рублей и продал их прохожему за две тысячи

В Хабаровске полицейские раскрыли дерзкую кражу в торговом центре на улице Ленинградской. Мужчина похитил дорогие солнцезащитные очки, пока работница магазина отвернулась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, с заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель. Из его торговой точки неизвестный унёс очки стоимостью около 30 тысяч рублей.
Сотрудники отдела полиции № 4 изучили записи с камер видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что посетитель примерял аксессуар. В этот момент продавец отвлеклась на консультацию другого клиента, чем злоумышленник и воспользовался — просто покинул магазин вместе с товаром.
Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 49-летний житель Кировского района. За плечами у мужчины богатое криминальное прошлое: ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Оба раза отбывал наказание в исправительных колониях.
На допросе задержанный признался, что продал украденные очки незнакомцу на улице всего за две тысячи рублей. Вырученные деньги сразу потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru