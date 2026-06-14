Как ловили банду братьев Билык, убивших сотрудников ГАИ

14 октября 1977 года по трассе «Ростов — Новочеркасск» мчался междугородний автобус. Вдруг в свете фар возник и тут же исчез тёмный силуэт. Водитель резко дал по тормозам, вышел на улицу и прямо под колёсами увидел раненого мужчину в милицейской форме. Его китель почти полностью пропитался кровью. Шофёр и пассажиры бросились на помощь, затащили стража правопорядка в салон, женщины стали срывать платки, чтобы перевязать раны. Но всё оказалось бесполезным, старший инспектор дорожного надзора Геннадий Богатиков умер у них на руках.