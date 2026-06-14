Как ловили банду братьев Билык, убивших сотрудников ГАИ

В 1977 году сразу в нескольких регионах Страны Советов милиция искала банду, не знавшую пощады. Жестокая семья убийц промышляла кражами и мошенничеством, а однажды решила «сыграть по-крупному» — ограбить сберкассу.
Готовясь к налёту, бандиты украли у курсантов военного училища два автомата, расправились со случайным водителем, чтобы угнать его машину, а затем расстреляли двух сотрудников ГАИ. Rostov.aif.ru вспоминает как ловили кровожадных преступников, которых пресса успела окрестить новыми «Фантомасами».
Убили инспекторов ГАИ.
14 октября 1977 года по трассе «Ростов — Новочеркасск» мчался междугородний автобус. Вдруг в свете фар возник и тут же исчез тёмный силуэт. Водитель резко дал по тормозам, вышел на улицу и прямо под колёсами увидел раненого мужчину в милицейской форме. Его китель почти полностью пропитался кровью. Шофёр и пассажиры бросились на помощь, затащили стража правопорядка в салон, женщины стали срывать платки, чтобы перевязать раны. Но всё оказалось бесполезным, старший инспектор дорожного надзора Геннадий Богатиков умер у них на руках.
Куда подевался его напарник? И где дежурная машина инспекторов? О ЧП доложили главе ростовской милиции генералу Геннадию Кольцову, который в сопровождении начальника дежурной службы Ростоблисполкома Петра Муратова-Милехина немедленно выехал на место.
Рядом с постом ГАИ они заметили подозрительную машину. За рулём странный тип. Правоохранители подошли ближе, и тут им навстречу вышел водитель, оправдываясь на ходу: немного выпил и попался инспекторам.
«Инспектор писал протокол. Вдруг подбежал второй. Они оба запрыгнули в свою машину и уехали. Я просидел в автомобиле несколько часов, но не решился скрыться», — позже даст показания этот человек.
Оперативники рванули в направлении, указанном свидетелем. Через пару километров увидели на обочине брошенную машину — не милицейскую. А в кювете, весь в крови, лежал сержант Георгий Вернигоров — второй убитый гаишник.
«Генерал вышел из машины и говорит: “Здесь был бой”. Он военный человек, всю войну прошёл», — вспоминал в документальном фильме Леонида Каневского Пётр Муратов Милехин.
Кто мог совершить столь тяжкое преступление? Ростовским сыщикам в тот момент в голову пришла одна и та же мысль: «“Фантомасы” вернулись!».
Rostov.aif.ru рассказывал об этой банде: в середине 60-х головорезы совершили 14 вооружённых нападений на инкассаторов, убили двух человек и тяжело ранили троих. Их «визитной карточкой» были маски из женских капроновых колготок, натянутые на головы. Отсюда и название.
В багажнике брошенной машины нашли мешок, а внутри него— мёртвого мужчину и крупный обломок бетонного блока. Вероятно, убийцы хотели утопить тело, но не успели.
«Ноги сломали, руки и голову сломали. Затянули в мешковину и зашили», — рассказывал Пётр Муратов-Милехин.
Очевидно, поняв, что с телом не уйти, бандиты расстреляли гаишников и угнали их машину.
Всесоюзный розыск.
Итак, на счету банды три трупа за сутки. О таком ЧП сразу нужно докладывать на самый верх — лично министру обороны Николаю Щёлокову. Тот объявил всесоюзный розыск. От Владивостока до Калининграда дороги перекрыли автоматчики, проверявшие машины.
Между тем с найденного автомобиля сняли двери, капот и багажник и их отправили в ростовскую лабораторию. Эксперт-криминалист Софья Колембет буквально нашла иголку в стоге сена — обнаружила на частях машины отпечатки пальцев.
Параллельно сыщики нашли пропавший автомобиль ГАИ, насквозь прошитый пулями. Операция по поиску убийц получила кодовое наименование «Юг». Её возглавил лично генерал Кольцов.
Вскоре сыщики потянули первую ниточку — установили личность убитого, чьё тело бандиты спрятали в багажнике. Им оказался врач-стоматолог Сухоруков. Тогда главной стала версия ограбления, ведь в те годы дантисты могли устанавливать коронки на дому, благодаря чему имели неплохой доход.
Однако эту версию опровергла бывшая жена врача — Регина Сухорукова, жившая в Туле. По её словам, с него нечего было взять, ведь если чужие мужья всё тащат домой, то её благоверный — наоборот. Он помогает чужим детям, совсем как Юрий Деточкин из картины «Берегись автомобиля»…
Тем временем почти за тысячу километров от Ростова, в Куйбышеве (ныне — Самара), бандиты снова дали о себе знать. Местный оперативник, гуляя с семьёй, заметил подозрительного типа с объёмной сумкой. Попросил документы, но внезапно получил кирпичом по голове. Преступник же скрылся, но в спешке обронил сумку.
Внутри оказались карта автодорог, старое тряпьё и автомат Калашникова. Экспертиза подтвердила, что именно из этого ствола расстреляли ростовских инспекторов. Позже выяснится, что бандиты украли оружие в поезде «Новосибирск — Кемерово» у курсантов высшего военного училища связи.
Побег через тайный ход.
Криминалист Софья Колембет, которая вручную искала похожие на обнаруженные на машине отпечатки пальцев, между тем нашла зацепку. Предполагаемым убийцей оказался 25-летний Пётр Билык. Оперативники решили ехать за преступником на его родину в Казахстан и следить там за его домом.
Однако в доме в степной республике оказались только двое братьев — Илья и Василий. Ничего не знавшие о преступлениях старших, они проболтались, что вся семья спешно сбежала сначала на Урал, а потом в кубанскую станицу Медведовскую.
На Кубани преступников и «взяли». После слежки, установленной за жилищем Билыков, сыщики выманили банду ложной новостью от «почтальона»: мол, их ищет милиция. Правоохранители думали, что сейчас мужчины выбегут на улицу, но те сбежали в лес через тайный ход в подвале дома.
В лесу решили устроить засаду, куда бандиты и попались. Петр Билык сначала пошёл на оперативника, но после предупредительного выстрела дрогнул и сдался, свалив все убийства на главаря — Афанасия Ставничего. Позже поймали и младшего Петра — Владимира.
Когда Ставничий, не зная об арестах, пришел в дом к возлюбленной, то увидел милиционеров. Он было бросился на них с ножом, но был застрелен.
На суде выяснилось, что братья Билык росли без отца, а кумиром для них стал рецидивист Ставничий, влюблённый в их сестру Ольгу. Он и сколотил семейную банду ради преступлений и наживы. Кровавое крещение прошло на трассе: преступники убили попутчика-стоматолога, чтобы завладеть машиной для налёта на инкассаторов. Гаишники, помешавшие плану, поплатились жизнями.
В итоге Петра Билыка приговорили к смертной казни, его брата Владимира — к 15 годам лишения свободы. Деятельность банды легла в основу сюжета фильма «Грачи», где роль исполнил Леонид Филатов.
Погибшим сотрудникам ГАИ Георгию Вернигорову и Геннадию Богатикову установили памятник на шоссе при въезде в Новочеркасск, где он находится и по сей день.