Конструктор пистолета ТТ Токарев создал фотоаппарат

Его имя — синоним надёжности отечественного оружия, однако масштаб его таланта выходил далеко за рамки военной индустрии. 14 июня исполняется 155 лет со дня рождения Фёдора Токарева — конструктора создавшего знаменитый пистолет ТТ («Тульский Токарева») и еще десятки образцов стрелкового вооружения, серийно производившихся в СССР миллионными тиражами. Мало кто знает, что после войны Токарев подарил стране первый советский панорамный фотоаппарат. Подробности — в материале rostov.aif.ru.