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Fox News: Иран в рамках сделки с США согласился не взимать плату в Ормузе

В США заявили, что разминирование Ормуза начнется после сделки с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Иран в рамках договоренности с США согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

«Иран откроет стратегический пролив, где “не будет взиматься плата”, — говорится в материале.

Представитель Белого дома уточнил, что в случае заключения соглашения США снимут ограничения одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. После начнутся операции по разминированию акватории.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного договора. Он отметил, что мир никогда не был так близок, как сейчас.

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на 14 июня. По его словам, сразу после этого Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства.

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